Stavano viaggiando a bordo della loro Ford Escort dal capoluogo verso la collina, quando dal vano motore dell'auto si è alzata una colonna di fumo.

Una coppia di anziani ha fatto in tempo a scendere dall'abitacolo prima che l'auto venisse avvolta dalle fiamme.

È accaduto questo pomeriggio verso le 15 in via Venezia, dove sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti, gli agenti delle volanti della questura e la polizia locale.

Per permettere la messa in sicurezza della zona, via Venezia è stata chiusa al traffico da Trento verso San Donà fino alle 16 circa.