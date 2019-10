Un destino davvero crudele, quello che ha colpito in poco più di 5 anni la famiglia Barchetti di Mattarello. Due sorelle sono infatti morte, anche se appunto a cinque anni di distanza, quando entrambe avevano 52 anni di età. Ed entrambe colpite da un malore improvviso.

Nel 2014 era capitato alla sorella maggiore, Marina, che aveva subito un malore fatale mentre si trovava in vacanza a Bibione.

Ora, sempre per un malore improvviso, ma a distanza di 5 anni dalla sorella,è scomparsa sempre all’età di 52 anni, Cristina Barchetti. Per l’infermiera, ben voluta in paese, la causa della morte dovrebbe essere stata un infarto fulminante durante la notte.

Un dolore grande, il secondo, per i genitori delle due sorelle che, in poco più di 5 anni, hanno perso entrambe le figlie. Una dolorosa scoperta visto che anche per Cristina non c’era stata alcuna avvisaglia e la morte è arrivata improvvisa.

I funerali della donna, che lascia i figli Serena e Daniel, si terranno domani alle 14.30 alla chiesa parrocchiale di Mattarello.