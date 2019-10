Incidente poco prima delle 19 a San Vito di Cognola: un'auto è finita a ruote all'aria di fronte alla pizzeria Quattro Stagioni, all'altezza dell'incrocio con via delle Laste.

Dopo la carambola, che non ha coinvolto altre vetture, l'uomo è riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo. È stato assistito sul posto dai sanitari senza necessità di essere trasferito in ospedale. Al lavoro anche i vigili del fuoco volontari delcorpo di Cognola che grazie alla consueta solerzia hanno limitato al minimo i disagi per la circolazione.