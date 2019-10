Un infortunio sul lavoro è accaduto a Tezze di Grigno poco prima delle 11.

Secondo le prime informazioni, un 51enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo una caduta da un’altezza di più di tre metri avvenuta in un cantiere a Tezze di Grigno, in Valsugana.

Per il trasporto del ferito in ospedale è stato necessario l’intervento dell’elicottero come paziente a rischio.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.