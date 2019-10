L’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento promuove - in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e il Laboratorio management e sanità della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa - un’indagine sul percorso materno infantile per raccogliere direttamente dalla voce delle mamme e future mamme l’esperienza vissuta durante la gravidanza fino al primo anno di vita del bambino.

L’indagine - informa l’Azienda sanitaria - parte in questi giorni e prevede di raccogliere in maniera sistematica informazioni sull’esperienza delle donne durante la gravidanza, il parto, l’allattamento e la cura del bambino nel primo anno di vita, integrando i dati raccolti con altri già disponibili, così da conoscere il punto di vista delle donne su come funzionano i servizi e di valutarne qualità, efficienza e appropriatezza.

«Quest’indagine - ha sottolineato il direttore generale dell’Apss, Paolo Bordon - rappresenta un vero e proprio cambiamento culturale nel processo di valutazione del nostro sistema sanitario, perchè sposta l’attenzione dal punto di vista dei professionisti e dei servizi a quello delle donne, protagoniste del percorso materno infantile e ora anche del percorso di valutazione».