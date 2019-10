Pattuglie della Polizia stradale di Riva del Garda e Malè, nel corso di controlli stradali, hanno sequestrato un piccolo quantitativo di hashish e due auto.



Nel primo caso è stato fermato un automobilista lungo la statale della Gardesana occidentale, nei pressi di Limone sul Garda. Insospettiti dal comportamento del passeggero, nel corso di una perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati 1.92 grammi di hashish.



L’uomo è stato segnalato per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Nei pressi di Dro, sempre sulla statale 45 bis, un’altra pattuglia della Polizia stradale di Riva del Garda ha denunciato un automobilista residente nella valle dei Laghi per guida in stato di ebbrezza.



Al controllo dell’etilometro ha fatto registrare valori di alcool nel sangue di 1.81 e 1.79 g/l. Oltre al ritiro della patente, l’auto è stata sottoposta a sequestro per la confisca.



La Polizia stradale di Malè ha sequestrato invece un’auto coinvolta in un incidente stradale con feriti avvenuto sulla statale della val di Non, a Maso Milano, in quanto risultata priva di assicurazione. Il conducente è stato inoltre multato per 868 euro gli sono stati decurtati 5 punti patente.