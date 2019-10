Se avete bisogno di una bicicletta e cercate una buona occasione, ecco un appuntamento da non mancare.



Martedì 29 ottobre, alle 14, presso la tensostruttura di via Conci a Villazzano Tre, il Comune di Trento ne metterà all’asta ben 79, con prezzi di partenza che variano da 5 a 30 euro.



Si tratta di bici (e pochi altri beni, tra cui una campana tibetana) rinvenuti e mai reclamati dal legittimo proprietario e divenuti quindi di proprietà comunale. Le bici saranno vendute singolarmente e saranno visionabili il giorno della gara dalle 11 alle 13.45.



Le biciclette e gli altri oggetti verranno venduti con la clausola del “visto e piaciuto”. I beni verranno pertanto venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Nessun reclamo e nessuna contestazione sono ammessi né prima né dopo l’aggiudicazione.



Le offerte in aumento sul prezzo base dei lotti relativi alle biciclette non

potranno essere inferiori a 5 euro, mentre per gli altri lotti non potranno

essere inferiori a 1 euro.



Ciascun acquirente potrà aggiudicarsi al massimo cinque lotti.



Ad aggiudicazione avvenuta l’acquirente dovrà immediatamente versare la somma esclusivamente in contanti alla cassa del Servizio Beni comuni e gestione acquisti - Ufficio Economato attiva durante lo svolgimento della gara.



Ecco i dettagli dell’asta e i prezzi di partenza dei singoli lotti: