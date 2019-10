Grande adesione oggi allo sciopero di quattro ore dei lavoratori di Trentino Trasporti. Alla mobilitazione indetta unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa e Uiltrasporti - informa una nota unitaria dei sindacati - i dipendenti hanno risposto in numero considerevole.

L’adesione è stata buona in tutti i settori, tra gli autisti, l’officina e la ferrovia Trento-Bassano ha superato il 90%.

Per i sindacati - si legge nella nota - è la dimostrazione «che la protesta per il rinnovo del contratto è molto sentita tra i lavoratori. Adesso, anche alla luce di quanto dichiarato dal presidente Fugatti in una nota stampa alla vigilia dello sciopero, ci si attende che la Provincia convochi i sindacati e che riparta la trattativa».

«Siamo disponibili a far ripartire il confronto già subito. Si deve però ripartire su basi solide. I lavoratori si attendono risposte e un rinnovo dignitoso. Se così non sarà siamo pronti a ripartire con la protesta», affermano Stefano Montani (Filt), Massimo Mazzurana (Fit), Michele Givoli (Faisa) e Nicola Petrolli (Uiltrasporti).