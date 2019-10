Due incidenti stradali si sono verificati questa mattina in Valle dei Laghi intorno alle 7.30.

Uno dei due incidenti, avvenuto a Cavedine, ha coinvolto un mezzo pesante ed è rimasto ferito in modo grave un uomo di 51 anni che è stato trasportato all'ospedale S. Chiara dall'elicottero.

Il secondo incidente tra auto è accaduto, invece, negli stessi minuti all'altezza di Vezzano. Ferito un 57enne, ma non è grave ed è stato portato al pronto soccorso in ambulanza, così come un'altra persona coinvolta nell'incidente per controlli.

Disagi alla circolazione.