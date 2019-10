Sono aperte fino al 29 novembre le iscrizioni al concorso «Giovani ricercatori cercansi!», promosso dalla Provincia di Trento in collaborazione con l’Accademia Europea di Bolzano (Eurac), la Junge Uni Innsbruck e il Schweizerisches Alpines Gymnasium Davos (Grigioni).

Al concorso potranno partecipare individualmente o in piccoli gruppi i giovani di età compresa tra i 16 e i 20 anni di Trentino Alto Adige-Südtirol, Tirolo e del Cantone dei Grigioni, presentando progetti di ricerca scientifica e innovazione. In palio premi in denaro da 1.000 a 3.000 euro.

La finale del concorso si terrà al Muse di Trento nei giorni 23 e 24 aprile 2020.

Per maggiori informazioni: https://ricercapubblica.provincia.tn.it/News-Ufficio-Universita- Ricerca/Bando-Concorso-Internazionale-2019-2020.