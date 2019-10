Dalle ore 10.21 è stato chiuso un tratto stradale tra il Brennero e Vipiteno in carreggiata sud dell'Autobrennero per un camion in fiamme all'altezza di Vipiteno.

Al lavoro i vigili del fuoco della zona per spegnere l'incendio le cui cause non sono ancora chiare. Le fiamme sono scaturite dalla cabina del tir che stava viaggiando in direzione sud tra il Brennero e Vipiteno.

Il conducente non è rimasto ferito.

Si è comunque formata una coda di sei chilometri.

Rallentamenti per traffico inteso anche in carreggiata nord fra Bolzano e Chiusa e fra Bressanone e la barriera di Vipiteno.

E' il secondo episodio nel giro di 24 ore dopo l'incendio di un tir avvenuto ieri mattina a Chiusa (nella foto l'incendio di ieri).