Da quest’anno accademico sarà gratis la tessera UniTrento Sport per gli studenti iscritti all’Università di Trento.

Studenti e studentesse - informa una nota - non dovranno, quindi più versare la quota di adesione annuale (20 euro), mentre restano a pagamento anche per loro le iniziative promosse da UniTrento Sport con il supporto del Cus (Centro universitario sportivo) Trento a cui decideranno di partecipare.

Chi non ha mai posseduto la tessera UniTrento Sport - fa sapere l’Università - dovrà registrarsi online (https://webapps.unitn.it/Unisport) e poi ritirare la carta servizi valida per l’anno accademico 2019-20 nella sede del Cus (Trento - Via Prati 1).

Studenti e studentesse che devono solo rinnovarla, potranno farlo senza alcun costo presentandosi al Cus con la tessera scaduta.