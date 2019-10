Anche quest’anno la sezione Lilt del Trentino aderisce alla campagna «Nastro rosa», un’iniziativa nazionale dedicata alla prevenzione, alla diagnosi precoce del tumore al seno ed alla promozione degli stili di vita corretti.

Nel centro storico di Trento, nella sala conferenze della Fondazione Caritro, verrà aperto lo «Spazio rosa Lilt», dove sarà possibile accedere gratuitamente e senza prenotazione al servizio pensato per offrire informazioni, insegnare l’autocontrollo ed effettuare delle visite senologiche. Lo spazio sarà aperto giovedì 17, venerdì 18 (dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 19) e sabato 19 ottobre (dalle 9.30 alle 12). Un simile servizio sarà attivato anche presso le nove delegazioni Lilt in Provincia.

Molte le amministrazioni locali che aderiscono, illuminando di rosa monumenti e palzzi (nella foto: Castel Belasi, in Val di Non).

Secondo i dati forniti da Lilt, il tumore al seno è la neoplasia più presente in tutte le fasce d’età, e costituisce il 41% dei tumori diagnosticati nelle donne fino ai 49 anni. In Trentino si stimano 800 nuovi casi all’anno, ma la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è pari all’87%, in media con il resto d’Italia.

Con la campagna «Nastro rosa» sono previsti una serie di appuntamenti informativi su tutto il territorio trentino.