Il corpo senza vita di un escursionista è stato recuperato, oggi pomeriggio, dagli uomini del Soccorso alpino in valle di Breguzzo, tra cima La Uzza e passo del Frate.



L’uomo, 68 anni, stava procedendo con un gruppo sul sentiero quando si è improvvisamente accasciato a terra. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei compagni: è stato stroncato da un arresto cardiaco.



Le operazioni di recupero della salma sono state rese complicate dalla nebbia che non ha permesso all’elicottero di arrivare direttamente sul posto. Sono stati attivati una ventina di soccorritori delle Stazioni di Valle del Chiese, Val Rendena Busa di Tione, Giudicarie Esteriori e San Lorenzo in Banale che, una volta ottenuto il nulla osta delle autorità, hanno trasportato la salma con la barella portantina fino a quando una finestra di bel tempo ha permesso all’elicottero di intervenire. La salma è stata portata a Bondo.