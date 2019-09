Tre giorni fa l'assessore provinciale all'ambiente Mario Tonina in una lunga in tervista all'Adige si dichiarava «Totalmente a fianco dei giovani di Fridays For Future», mentre dai banchi della giunta anche l'assessore all'istruzione Mirko Bisesti proclamava simpatia. La cosa non è passata innoservata ai ragazzi di Fridays For Future Trento, alla vigilia della loro manifestazione di domani.

Ecco quindi la risposta, pubblicata sulla loro pagina Facebook: «Ormai lo sappiamo, il corteo che abbiamo lanciato è per l’ennesima volta sulla bocca di tutti. E infatti, dopo le stravaganti dichiarazioni della questura, non potevano mancare quelle di Tonina, vicepresidente della Provincia, e di Bisesti, assessore all’Istruzione. Entrambi, infatti, hanno dichiarato di voler scendere in piazza con noi il 27 settembre: sarebbero anche ben accetti, se non fosse che le lotte che abbiamo sempre portato avanti sono CONTRO chi devasta i territori e CONTRO chi vuole speculare sulle montagne con autostrade e altre grandi opere inutili.

Ulteriormente, come movimento, non ci siamo mai limitati alla sola questione ambientale. Anzi, abbiamo sempre ampliato l’orizzonte dei temi trattati e, ad esempio, abbiamo criticato fermamente chi promuove politiche che attaccano i migranti, i quali, peraltro, scappano da condizioni di povertà e da devastazioni ambientali causate dal mondo “occidentale”, da noi. Proprio per questo ci teniamo a ribadire che non ci facciamo prendere in giro e che quella giornata sarà di chi lotta veramente per cambiare questo pianeta, non di chi strumentalizza per avere spazio sui giornali, salvo poi essere assolutamente incoerente nelle proprie azioni».

LEGGI ANCHE: La leghista Dalzoccio: è una scusa per saltare scuola

LEGGI ANCHE: La Questura non nega il corteo in centro storico