Coda polemica alla grande e pacifica manifestazione degli studenti di Fridays For Future, questa mattina a trento, con oltre 8 mila partecipanti. Una volta finito il corteo, il furgone usato dai ragazzi come "testa" del corteo è stato fermato per un controllo dalla Polizia Locale.

Scrivono i ragazzi di FFF: «Mentre tornava, il furgone usato alla manifestazione è stato seguito e poi bloccato per futili controlli dalla 4 macchine della polizia e una dozzina di poliziotti. Gli attivisti accorsi sul posto sono poi anche stati schedati senza motivo, come ulteriore atto intimidatorio.

Questa è la risposta alle migliaia di persone che oggi hanno manifestato in centro storico. Questa è la risposta del questore al nostro comunicato di qualche giorno fa. Un attacco politico contro Fridays for Future e le migliaia di persone oggi in piazza».

