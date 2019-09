«Scuole senza docenti, in particolare docenti di sostegno, segreterie che annaspano per trovare personale, docenti con decine di anni di servizio depennati dalle graduatorie d’istituto, decine di docenti trentini di lungo corso costretti ad emigrare in altre regione per assumere il ruolo. Tutto alla faccia della stabilizzazione e della continuità millantata da amministratori troppo impegnati in convegnistica di propaganda per accorgersi di cosa accade».

Lo afferma in una nota il sindacato autonomo Delsa del Trentino che, definendo l’avvio dell’anno scolastico «un vero flop», annuncia per la mattina di sabato 12 ottobre una manifestazione in piazza Dante, a Trento.

«Le difficoltà riguardano un pò tutti gli ordini di scuola, ma il vero problema è nella scuola primaria», sottolinea Delsa.

«Le nostre annunciate preoccupazioni riguardavano il sistema di assunzioni nella scuola, sia per i ruoli che per gli incarichi a tempo determinato».