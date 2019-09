In vista della manifestazione di domani, questo pomeriggio in piazza Duomo una trentina di giovani del movimento «Fridays for Future» hanno messo in scena un flash mob per sensibilizzare i cittadini.

I ragazzi, al fischio di un loro compagno, si sono gettati a terra fingendosi morti, ognuno con un cartello che richiamava l’emergenza climatica.



In tanti, in piazza, si sono fermati incuriositi per l’iniziativa, chiedendo informazioni ai ragazzi sul corteo di domani, che partirà alle 9 da via Verdi a Trento.