La questura ha negato il centro storico di Trento per la manifestazione di venerdì ai ragazzi di Fridays for Future Trento.

Sono loro stessi ad annunciarlo su Facebook: «Per la manifestazione di venerdì la questura ci ha negato di passare per il centro storico. Fridays For Future Trento non si lascerà bloccare da tali direttive: la giornata del 27 sarà una data mondiale di lotta contro i cambiamenti climatici e il centro città sarà di chi vuole salvare il pianeta dalla devastazione. Ci vediamo venerdì in via Verdi alle 9».

E aggiungono: «Sì, di nuovo. Scendiamo per le strade, scuotiamo le città, non ci arrendiamo all’irresponsabilità della classe politica perché non ci interessano i disgustosi teatrini con cui si stanno facendo beffa di tutti noi. A noi interessa il nostro Paese, a noi interessa il nostro pianeta, a noi interessano salute e qualità di vita degli esseri che lo abitano. Già due volte Trento si è resa crogiolo di tutti coloro che credono in un modo diverso di vivere e produrre, che credono che l’attuale . non sia l’unico sistema possibile, che si sentono coinvolti in questa grande battaglia per salvare la Terra. Siamo tanti, siamo giovani, siamo forti: cambiamo tutto, prima che sia il cambiamento climatico a farlo».

Nella primavera scorsa riempirono proprio il centro storico con una grande manifestazione colorata colminata in piazza del Duomo, che ora viene inspiegabilmente negata.