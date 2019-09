Allarme pochi minuti fa alla sede Rai di Trento, in via Perini, per una busta sospetta contenente polvere: per precauzione, dopo l'allarme, sul posto è intervenuto il Nucleo NBCR (rischio Nucleare, Batteriologico, Chimico, Radioattività) dei Vigili del Fuoco permanenti di Trento, oltre ai Carabinieri ed alle ambulanze della Croce Bianca coordinate da Centrale Unica Emergenza 112.

La busta sarebbe stata recapitata con la posta, ma una volta aperta avrebbe sparso una polvere bianca. Di qui la cautela e l'allarme. Sono ancora in corso gli accertamenti.