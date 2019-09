Una ragazza è stata investita ieri a Trento nord: poco prima delle 15, all’altezza dell’attraversamento pedonale tra la rotatoria di via Maccani e il cavalcaferrovia dei caduti di Nassiriya, la giovane è stata urtata da un fuoristrada condotto da un uomo che non è riuscito a frenare in tempo. La ragazza è finita a terra procurandosi ferite ed escoriazioni ma è sempre rimasta cosciente. È stata subito soccorsa dal conducente del fuoristrada, poi dai sanitari del 118 e dagli agenti della polizia locale che hanno poi curato i rilievi.