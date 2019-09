La Uil invita il Vescovo Tisi di Trento a considerare la cessione dell’ingente patrimonio immobiliare non più di interesse economico della Curia, soprattutto di Trento e Rovereto ad Itea spa.



«Sarebbe un’ottima scelta dal punto di vista sociale ed ambientale. Una soluzione per interrompere il consumo di suolo, per incentivare i lavori di edilizia pubblica, ristrutturazioni in primis e per aumentare in modo rilevante l’offerta di alloggi sociali per le oltre 4000 famiglie in attesa da anni di risposte» dice Walter Alotti segretario della Uil.



Che chiede a Fugatti e Segnana di attivarsi al più presto per avviare l’importante possibile manovra finanziaria ed immobiliare che può discendere dalla decisione della Curia trentina.