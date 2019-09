La memoria, la necessità di ricordare e riflettere, non hanno età. Per questo l’associazione Terra del Fuoco, che da anni si fa promotrice del “Treno della memoria” e di altre iniziative per far conoscere ai ragazzi gli orrori della Shoah, ha deciso di ampliare i propri orizzonti.

O meglio, di offrire anche agli adulti la possibilità di estendere i propri, promuovendo un viaggio all’insegna del ricordo e della riflessione sugli errori che l’uomo ha disseminato lungo il cammino della Storia anche per i “grandi”.

Dal 13 al 17 novembre prossimi ecco allora che l’associazione propone “Sulle tracce del treno della memoria”. Un viaggio da Trento ad Oswiecim (il nome polacco della località più tristemente nota a tutti con il suo toponimo tedesco, Auschwitz), passando per Cracovia, aperto a tutti, dai 25 anni in su, singoli, famiglie, gruppi.

Quattro giorni durante i quali verranno proposte visite guidate alla fabbrica di Oskar Schindler, ai campi di sterminio di Birkenau e Auschwitz. A Cracovia ci sarà la possibilità di visitare il quartiere Kazimierz, il ghetto, la sinagoga. Il tutto intervallato da momenti di confronto, riflessione e approfondimento, anche nel corso di una serata culturale appoitamente pensata dagli organizzatori.

Dal punto di vista logisico, il viaggio verrà effettuato in pullman, con partenza dal capoluogo nella serata del 13 novembre e rientro nel capoluogo nella serata del 17 novembre, dopo aver lasciato Cracovia in mattinata.

Le iscrizioni a “Sulle tracce del treno della memoria”, che può contare sul patrocinio del Comune di Trento e del Forum trentino per la pace e i diritti umani, sono aperte fino al prossimo 10 ottobre: tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dell’associazione Terra del Fuoco Trentino o al numero 348.6406401.