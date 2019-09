“Dis-Egna: mercato delle idee”. Questo il titolo della Festa dell’Euregio che si celebrerà sabato 21 settembre, dalle 10 alle 23, ad Egna. Intrattenimento, musica, cultura e gastronomia regionale, ma anche tanti momenti informativi sulle attività e gli obiettivi del GECT (Gruppo Europeo di collaborazione territoriale) Euregio Tirolo-Trentino-Alto Adige.

Chi volesse raggiungere la località della bassa atesina per partecipare alla Festa dell’Euregio, inoltre, può approfittare della Giornata della mobilità: tutti i titolari di un Euregio FamilyPass o di un abbonamento al trasporto pubblico di Tirolo, Alto Adige o Trentino, potranno infatti muoversi gratuitamente tra Kufstein e Borghetto sia in autobus che in treno, eccezion fatta per Frecciargento, Railjet, Eurocity e Intercity. Per spostarsi tra i vari luoghi della Festa, inoltre, sono previsti bus navetta, bici elettriche e autobus a idrogeno in modo tale da caratterizzare l’iniziativa come un vero e proprio green event.

Il programma della Festa dell’Euregio. L’evento prenderà il via sabato mattina alle ore 9 con lo tradizionale spettacolo di arcieri e musicisti, mentre alle ore 10, sul palco allestito nella piazza principale, sarà la volta dei tre presidenti di Alto Adige, Tirolo e Trentino, Arno Kompatscher, Günther Platter e Maurizio Fugatti.

Oltre ai portici e alla piazza principale e al Klösterle, la festa si svolgerà in 7 cortili che ospiteranno stand di varie associazioni del territorio, mentre da metà pomeriggio in poi saranno la musica e il teatro a farla da padrone con ben 6 palcoscenici musicali. Da sottolineare, infine, il nuovo appuntamento con la Kerschdorfer Euregio Cup di calcio con le 4 squadre campioni di Alto Adige, Trentino, Tirolo del Nord e Tirolo dell’Est a sfidarsi sui campi della zona sportiva di Egna, con la novità del torneo femminile.

Cos’è l’Euregio? Fondata nel 2011, l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino riunisce una popolazione di 1,8 milioni di abitanti in un territorio che ha una superficie di 26.255 kmq e rappresenta la cornice giuridica all’interno della quale concretizzare la cooperazione transfrontaliera. Tra le iniziative di particolare successo e interesse che si svolgono con regolarità vi sono Festival della gioventù, Summer Camp, Sport Camp, Music Camp, Accademia dell’Euregio e Orchestra giovanile dell’Euregio, nonché progetti come Euregio Science Fund, Historegio, bollettino valanghe comune ed Euregio FamilyPass.

Info: http://www.europaregion.info/it/euregio-fest-neu-markt-der-ideen-.asp