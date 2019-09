Ancora un morto, dopo una caduta con il parapendio, in Trentino.

Come Thomas Oberperfler, il 40enne meranese morto ieri, anche la vittima di oggi si era lanciata dal Col Rodella, in val di Fassa. Si era diretto poi verso la Marmolada, dove i più esperti tra i parapendisti amano "fare il top" come si dice in gergo. Raggiungere cioé il punto più alto del loro volo e ripartire subito dopo.

Nei pressi di punta Penia, tuttavia, qualcosa è andato storto e la vittima - di cui per ora non si conoscono ancora le generalità - è precipitata perdendo la vita.

In questi minuti è in corso il difficoltoso recupero della salma: in azione elicotteri dell'Aiut Alpin e dei vigili del fuoco permanenti di Trento.