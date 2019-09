Terribile tragedia in montagna, in Primiero: due alpinisti sono stati trovati senza vita lungo il Sass Maor: le salme erano incastrate in un "camino" di roccia.

I due escursionisti, entrambi padovani, sarebbero precipitati ancora nella tarda mattinata di ieri: verso le 10.30 il 112 era stato allertato dopo che dalla val Pradidali alcuni escursionisti avevano segnalato una scarica di sassi.

Il sorvolo dell'elicottero e le verifiche a terra del Soccorso alpino non avevano però portato ad alcun riscontro.

L'allarme è nuovamente scattato ieri sera, quando i due alpinisti non hanno fatto rientro al rifugio nel quale avrebbero dovuto pernottare. All'alba di oggi sono così riprese le ricerche: il percorso della via Biasin Scalet che i due avevano detto di voler affrontare è stato battuto palmo a palmo dal Soccorso alpino, fino al ritrovamento dei corpi, verso le 8.

Secondo una prima ricostruzione pare che entrambi siano precipitati per circa 300 metri, schiantandosi sulle rocce e fermandosi poi nel "camino" dove sono stati ritrovati.