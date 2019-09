Stava volando con un paramotore, un piccolo parapendio ad elica posteriore, quando è improvvisamente precipitato.

Ha perso la vita dopo un volo nel vuoto di una ventina di metri Damljan Batovac, 29enne serbo residente a Taio, nel comune noneso di Predaia.

Il giovane si trovava a Villa Estense, in provincia di Padova, dove stava effettuando il volo assistito da alcuni istruttori. I testimoni hanno riferito di aver visto Damljan effettuare una manovra innaturale prima di precipitare: non si esclude dunque che a far perder il controllo dell'apparecchio al 29enne possa essere stato un malore.