Da questo pomeriggio è in corso una vasta battuta di ricerca per una donna che risulta dispersa da questa mattina nella zona fra il lago di Lagolo e le Viotte. La donna, in compagnia del marito, era salita questa matina all'alba per cercare funghi. Dopo un paio di ore però il marito, non riuscnedo più a vederla, e visto che non risponde al cellulare, ha dato l'allarme.

La ricerca ha fatto partire in primis le squadre del Soccorso Alpino di Bondone e Valle dei Laghi, con i Carabinieri, le unità cinofile e la Protezione Civile. Dal pomeriggio sono stati allertati anche i corpi dei Vigili del Fuoco volontari della Val dei Laghi. Le ricerche si concentrano nella zona della Chiesetta Alpina, al Camp appena sottyo la piana delle Viotte.