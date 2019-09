Ancora un incidente nei boschi trentini, per fortuna con un esito ben diverso da quello che ieri è costato la vita a Paolo Valenti, nei boschi di Tione.



Stamattina l’allarme è scattato in val di Non, a Spormaggiore, dove un boscaiolo è stato colpito al capo dal ramo di un albero che stava abbattendo. È successo pochi minuti dopo le 11. Il ferito è stato raggiunto sul posto dai soccorritori, grazie a una ambulanza e all’elicottero con a bordo l’équipe di rianimazione di Trentino Emergenza.



Una volta stabilizzato sul posto, il boscaiolo ferito è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento.





Poche ore prima, in val di Sole, a malga Stablì nel comune di Mezzana, un uomo si era ferito facendo legna. Anche in questo caso è stato trasportato al Santa Chiara in elicottero.