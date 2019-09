Mentre la giustizia fa il suo corso, la famiglia di Eleonora Perraro, distrutta dal dolore, si prepara a dare all'amata figlia e sorella l'ultimo saluto. Domani, alle 14.30 nella chiesa arcipretale di Riva, la comunità si stringerà attorno alla famiglia della donna per la cui uccisione è stato arrestato il marito Marco Manfrini.

Il nulla osta dato alla cerimonia però non comprende anche il via libera alla cremazione, come chiesto dai familiari.

Per ora, le uniche parole note di Marco Manfrini su quanto accaduto mercoledì notte nel giardino del bar Sesto Grado di Nago sono quelle, sconnesse, che ripeteva mentre i Carabinieri giovedì mattina lo conducevano in caserma per interrogarlo: «Era la donna della mia vita, l'ho persa. Adesso cosa faccio? Farei meglio ad uccidermi».

Oltre a questo, sulla morte della moglie Eleonora Perraro, rinvenuta all'alba di giovedì senza vita con i segni di violente percosse, il 50enne roveretano non ha detto niente. Neanche mentre veniva incarcerato con l'accusa di omicidio aggravato a Spini di Gardolo, dove da quattro giorni vive piantonato dagli agenti di polizia penitenziaria. Senza mai aggiungere nulla alle poche parole rivolte agli inquirenti nei diversi interrogatori: non ricordo nulla, ho memoria della giornata insieme ma non della notte, la mattina al mio risveglio lei era vicino a me, morta. Un'amnesia retroattiva che potrebbe essere sincera, e peraltro agevolata dall'alcol consumato mercoledì sera, o semplice strategia in vista del probabile processo per omicidio.

Oggi Manfrini sarà interrogato ancora. Ma oggi la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere, se deciderà di proseguire con questa condotta, avrà conseguenze. Perché oggi alle nove del mattino Manfrini, assistito dall'avvocato Elena Cainelli, si troverà di fronte il giudice per le indagini preliminari Riccardo Dies per l'udienza di convalida. Il magistrato roveretano lo sentirà per valutare se giovedì c'erano i presupposti per richiedere lo stato di fermo; e se permangono i presupposti per continuare a tenerlo in cella, così come richiesto dalla procura di Rovereto, titolare dell'indagine, che non nutre dubbi, a questo punto dell'inchiesta, sulle responsabilità di Manfrini: per il pubblico ministero Fabrizio De Angelis la colpa della morte di Eleonora Perraro è sua.