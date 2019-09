Tragedia nella notte sui monti Lessini, fra la provincia di Verona e il Trentino: un'auto con sei ragazzi a bordo, reduci da una festa in malga, è uscita di strada ed è precipitata in una scarpata. Nello schianto è morta una ragazza di 18 anni, gli altri sono tutti feriti (tre sono gravissimi). L'incidente è avvenuto dopo la mezzanotte ma i soccorsi sono stati allertati solo alle 2,30 quando uno dei sei ragazzi - il meno grave - è riuscito a risalire a piedi alla malga a chiedere aiuto.

E' successo a Tinazzo di Boscochiesanuova, in Lessinia a pochi chilometri dal confine trentino. La vittima si chiamava Lucia Corradi ed era di Boscochiesanuova come tutti gli altri nella macchina. Faceva la cameriera in paese e i suoi amici (tutti fra i 18 ed i 20 anni) sono passati a prenderla in serata per poi salire alla malga, ma durante il tragitto l'auto è uscita di strada percorrendo un tratto sterrato, finendo in un pendio. La ragazza è morta sul colpo.