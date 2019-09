Una bimba è rimasta ferita nell’impressionante incidente avvenuto ieri poco prima delle 15 sulla strada provinciale che da Meano sale ad Albiano. Per cause in corso di verifica si sono scontrati frontalmente un autoarticolato e una macchina.



Al pronto soccorso del Santa Chiara sono stati sottoposti ad accertamenti la piccola di 6 anni e il padre, un uomo di 42 anni che viaggiavano sulla macchina: entrambi sono in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita. Lo scontro è stato fortissimo e gli airbag scoppiati hanno fortunatamente protetto padre e bimba.



L’incidente è avvenuto poco sopra Meano, nel territorio di Trento, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti con le pinze idrauliche ed i carabinieri della compagnia di Trento.



Alle due ambulanze subito inviate da Trentino Emergenza si è aggiunto l’elicottero, con a bordo l’equipe sanitaria e il rianimatore, per il trasporto dei feriti al Santa Chiara.