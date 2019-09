Si è concluso alle ore 00.30 di questa notte un’intervento del Soccorso alpino in aiuto a due donne trentine che si sono perse nei boschi di Padergnone, in valle dei Laghi, nella zona soprastante il ristorante «Il Giardino delle Spezie».



Le due donne, non riuscendo più a trovare la via di rientro, hanno chiamato il 112 verso le 23.10.



Una squadra di operatori della Stazione di Trento - Monte Bondone le ha raggiunte a piedi. Nel perdere la via, le due donne erano finite in una zona poco sicura e impervia. I soccorritori le hanno quindi imbragate e con l’utilizzo di corde fisse le hanno accompagnate in sicurezza fino alla strada forestale. Incolumi, per loro non c’è stato bisogno del ricovero in ospedale.