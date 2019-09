Altri 20 posti auto per l'ospedale

Venti parcheggi in più al posto della vecchia casa del custode delle serre che sarà abbattuta. L’Azienda sanitaria ha chiesto alla Provincia di mantenere la disponibilità del vecchio rudere per trasformarlo in qualcosa che va a ruba tra i dipendenti che lavorano in ospedale: posti auto.



Così, approfittando dei lavori in corso e portati avanti da Trentino Mobilità, l’Azienda ha stretto un accordo con la stessa che provvederà, nell’ambito della realizzazione dei 180 parcheggi già programmati, a farne venti in più, che saranno appunto destinati a chi lavora in ospedale. Venti parcheggi non risolveranno completamente l’annoso problema di chi lavora nella struttura di largo Medaglie d’oro ma è comunque una scelta che va nella direzione di facilitare la vita dei dipendenti che attualmente hanno a disposizione circa 600 posti auto.

I lavori, iniziati a giugno, dovrebbero essere completati entro la fine di novembre.





«Avrebbero dovuto terminare qualche settimana prima ma con questa richiesta dell’Azienda, per la quale serve una variante progettuale, ci vorrà qualcosa in più». La nuova opera consentirà però di parcheggiare l’auto più facilmente sia agli utenti che ai dipendenti. Rispetto al parcheggio attuale, situato tra l’ospedale e le arcate della Ferrovie, ci saranno circa 80 posti auto in più. Attualmente sono infatti circa 120-130, posizionati in maniera disordinata. In futuro diventeranno poco più di 200, compresi i 20 riservati ai dipendenti.

Per i 180 liberi non è stata ancora ufficializzata la tariffa ma si parla di 0.50 centesimi all’ora e di 3 euro per chi parcheggia per l’intera giornata. Un’ottima notizia per coloro che devono fare assistenza, essere sottoposti ad esami o comunque chi deve rimanere in ospedale a lungo.



A breve la vecchia casa disabitata, le cui finestre erano state murate per evitare che diventasse un rifugio per senzatetto o comunque luogo di attività non lecite, sarà abbattuta per consentire di andare avanti con i lavori che già ora sono a buon punto. I prossimi mesi, con il rientro dalle ferie, saranno probabilmente quelli in cui gli utenti subiranno qualche disagio. I circa 120 posti attuali, per via dei lavori, sono attualmente ridotti a 50. Sarà comunque una questione di tempo. Sistemato il posizionamento del materiale parte del parcheggio sarà provvisoriamente aperto anche se senza pavimentazione. Ci sarà qualche giorno, tra ottobre e novembre, in cui invece l’intera area sarà chiusa per consentire i lavori di pavimentazione e la realizzazione dei posti segnati.



L’opera, di cui si parla da quasi un decennio, verrà internamente finanziata da Trentino Mobilità spa che, una volta terminati i lavori, si occuperà della gestione di un’area di sosta. L’importo di aggiudicazione dei lavori da parte di un’associazione temporanea di impresa (formata da Lorenzo Zampedri, F.lli Dalcolmo e Giacca costruzioni elettriche) è stato dell’11% inferiore alla base d’asta, fissata a 1,3 milioni di euro.