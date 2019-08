Ore di apprensione e preoccupazione a Miola e sull’Altopiano di Piné per le condizioni di salute Enrico Cristelli, 63enne cacciatore e già dipendente Unifarm, rimasto ferito gravemente lunedì pomeriggio cadendo da una pianta in località Prada.

Cristelli, classe 1956 e residente a Miola, era intento a raccogliere alcune bacche di sorbo dell’uccellatore («tembel») quando poco dopo le 16 è caduto a terra, per cause ancora da definire, battendo violentemente il fianco destro e la schiena e perdendo temporaneamente conoscenza.

Soccorso da due ambulanze, subito accorse nella zona agricola tra le frazioni di Faida e Miola, è stato quindi trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è ricoverato in terapia intensiva. «Enrico in serata ha ripreso conoscenza, anche se non ricorda i particolari della caduta - spiega il giovane genero Riccardo Sighel - i sanitari si sono per ora riservati la prognosi e solo nelle prossime ora potremmo capire le sue reali condizioni, e se dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico. A preoccupare è soprattutto la forte botta subito al fianco e alla schiena, un trauma che avrebbe potuto coinvolgere in qualche modo la spina dorsale e limitare la mobilità».

Enrico Cristelli è noto a Miola e nel Pinetano per aver svolto a lungo l’attività di corriere e trasportatore di medicinali per l’azienda Unifarm (con il tipico furgone con la banda azzurra) sia per la passione della caccia agli ungulati che come capannista. «Cristelli è molto noto a Miola sia per la sua passione per la caccia, che per la sua disponibilità in molte iniziative - spiega il capofrazione Massimo Sighel - non conosco i particolari delll’incidente, ma speriamo che Enrico possa ritrovare presto le giuste energie per dedicarsi ancora alle passeggiate in montagna e alla sua passione per la caccia come capannista». Sull’incidente accaduto a Enrico Cristelli stanno indagando le locali forze dell’ordine, ma sembra che nessuno abbia assistito alla caduta, avvenuta da pochi metri e dovuta probabilmente a una disattenzione o a un lieve malore, ma che potrebbe avere ora gravi conseguenze sul pieno e rapido recupero delle sue energie e capacità fisiche.