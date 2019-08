Verso le 11.30 è scattato l'allarme e la richiesta di soccorso per un'auto finita nel lago di Canzolino, tra Madrano e Pergine in Valsugana, all'altezza di una semicurva nei pressi dell'Hotel Aurora, dove non è presente il guard rail perché c'è il parcheggio dell'hotel.

A bordo dell'auto c'erano tre persone, due sono già state estratte morte dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, si teme la fine tragica anche per la terza persona rimasta incastrata nell'abitacolo.

Sul posto anche l'elicottero di Trentino Emergenza e i carabinieri.

(foto Paolo Pedrotti e Marica Viganò)