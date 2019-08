Arrestato un automobilista di 24 anni nella cui auto, a seguito di uno scontro avvenuto a Nave S.Felice (nello stesso punto c'erano stati due frontali a distanza di due ore), lungo la statale 12, i carabinieri hanno trovato 12 grammi di cocaina, già suddivisa in più dosi, 25 grammi di sostanza da taglio e denaro contante, ritenuta provento di una precedente attività di spaccio.

Nell’incidente, avvenuto sabato pomeriggio, sono rimaste coinvolte due auto su cui viaggiavano in tutto cinque persone.

Tutti, a causa delle lesioni riportate, sono state trasportati all’ospedale Santa Chiara di Trento.

L’indiziato, uno dei due conducenti, è stato arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso lo stesso ospedale, a disposizione dell’autorità giudiziaria: dovrà rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Sono in corso accertamenti per verificare se l’automobilista, nel momento dell’incidente, fosse in stato di alterazione psicofisica per uso di droga.