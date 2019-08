Brutta avventura per il Prorettore dell’Università degli studi di Trento in Sudafrica: aggredito alle spalle, è stato spinto a terra, accoltellato ad una mano e ad una gamba e rapinato del portafoglio e del telefono cellulare.

Vittima dell’aggressione, avvenuta a Durban, il professor Flavio Deflorian, che è ordinario di scienza e tecnologia dei materiali al Dipartimento di ingegneria industriale, che si trovava all’estero per partecipare ad un convegno, il settantesimo Meetings of the International Society of Electrochemistry.

A distanza di tre settimane dalla brutta avventura, rimasta riservata per giorni, le ferite sono pressoché guarite e il docente riesce anche a sdrammatizzare: «Sto bene, mi sono completamente ristabilito».

L’aggressione è avvenuta la sera del 4 agosto, dopo l’apertura del convegno, al quale erano presenti un migliaio di docenti da tutto il mondo. Il prorettore era insieme ad altri due colleghi trentini e dal centro congressi hanno fatto due passi in centro. Lì sono stati aggrediti da una banda di cinque individui, probabilmente drogati o ubriachi che hanno colpito il Prorettore con un coltello, e sono scappati con il telefono cellulare e il portafoglio.