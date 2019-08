Domani si terrà il test estivo di ammissione a molti dei corsi di laurea dell’Università di Trento per l’anno accademico 2019-20. Gli iscritti sono 2.898 (per stessa sessione dell’anno scorso erano 2.828).

Quasi un quinto degli iscritti ai test svolgeranno la prova in contemporanea nelle sedi di Mantova, Roma, Bari, Palermo e Bruxelles. I test sono relativi ai corsi di laurea in Economia e Management, Gestione aziendale full time e part time, Amministrazione aziendale e diritto, Beni culturali, Filosofia, Lingue moderne, Studi storici e filologico letterari, Comparative, European and International Legal Studies.

Sempre domani ci saranno le prove valide per Scienze e tecniche di psicologia cognitiva, Interfacce e tecnologie della comunicazione, Studi internazionali, Sociologia, Servizio sociale e Giurisprudenza.

Giovedì 29 e venerdì 30 agosto sono invece in programma le prove selettive «Tolc» valide per l’ammissione ai corsi di laurea in Fisica, Matematica, Viticoltura ed Enologia, Scienze e tecnologie biomolecolari, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Ingegneria civile, Ingegneria industriale, Informatica, Ingegneria Informatica, delle Comunicazioni ed Elettronica.

Infine, l’ultimo giorno di test, l’11 settembre, vedrà le prove di accesso ai corsi di Educazione professionale (corso interateneo con l’Università di Ferrara) e Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (corso interateneo con l’Università di Verona).