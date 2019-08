Escrementi spalmati ad arte sulla toppa della serratura e sulla maniglia del portone d’ingresso della chiesa, con altri resti sparsi davanti all’ingresso.

Ieri mattina, a Verla di Giovo, a scoprire il grave gesto vandalico è stata la sacrestana, poco prima delle 7: ha immediatamente avvertito il parroco.

A parroco e sacrestana, con l’aiuto di alcuni tra i parrocchiani giunti per verificare di persona l’accaduto, non è rimasto altro da fare che armarsi di guanti, secchio, detersivi e detergenti per ripulire sagrato e portone. Grande l'amarezza, ed anche gli interrogativi su chi possa aver fatto un gesto sacrilego così grave.

Pochi i dubbi sull’orario in cui il vandalismo è stato portato a termine: chi ha agito lo ha fatto nella notte tra lunedì e ieri: l’area dell’ingresso della chiesa non è coperta da telecamere.