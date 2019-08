Prima la brutta sorpresa con tutte la valigie rubate dalla macchina mentre l’intera famiglia era in acqua e poi l’enorme stupore nel riconoscere i propri indumenti purtroppo indosso a due nomadi, madre e figlia.

La vacanza in Sardegna, per la commercialista roveretana Debora Pedrotti e la sua famiglia, assomiglia sempre più ad una «carrambata» da incubo. Ieri, infatti, la brutta storia (che già aveva provato moglie, marito e bambine) si è arricchita di una nuova puntata: «Nel parcheggio dell’Auchan di Olbia abbiamo riconosciuto alcuni dei nostri abiti addosso a delle zingare. La bambina indossava i pantaloncini e la maglietta di mia figlia piccola e la mamma la maglia della grande e la mia gonna. Non ho dubbi sul fatto che siano i nostri abit. Abbiamo chiamato i carabinieri ma quando sono arrivati gli zingari maschi si sono dileguati, non le due donne comunque».

Qualcosa, però, è stato recuperato e le due giovani rom sono state accompagnate in caserma per l’identificazione e per accertare la provenienza dei vestiti che indossavano. Qualcosa, poco per carità, è stato dunque recuperato anche se la vacanza in Sardegna rimane rovinata dai ladri ma, soprattutto, dalla delusione per un furto commesso durante una pausa nella spiaggia di Capo Comino, nel Nuorese. Un viaggio che per colpa di una banda di malviventi si è trasformato da sogno in incubo. Perché i farabutti di turno hanno letteralmente svotato la macchina, rubando ogni cosa: borse, borsette, trolley, compresi i vestiti e i giochi delle bambine.

«Avevo anche ricordi di vent’anni fa. Hanno aperto il finestrino del Caravel senza lasciare segni. Neanche un graffio. È successo tutto in due ore, da mezzogiorno alle due. Hanno approfittato di una pausa che si siamo presi mentre eravamo diretti a Nord. Ce l’avevano consigliato degli amici di qui e in effetti si trattava di una spiaggia bellissima. Ci siamo fermati poco, volevamo solo fare un bagno. Che ci è costato davvero caro e che ci ha lasciato senza niente. A parte il costume che avevano indosso e gli asciugamani il resto è stato portato via tutto, anche i giocattoli delle bambine. E pensare che eravamo a trenta metri dalla macchina e ci sembrava più sicuro lasciare tutto in auto piuttosto che portare la roba in spiaggia».

Ieri, come detto, l’altro colpo di scena. Nel parcheggio dell’ipermercato Auchan alla periferia di Olbia Debora Pedrotti ha riconosciuto le magliette delle figlie. Le indossavano due zingare che sono state fermate dai carabinieri e controllate. Addosso, però, non avevano oggetti di valore e, d’altro canto, gli uomini che erano con loro appena hanno visto arrivare i carabinieri si sono dileguati.