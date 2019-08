L'orso M49, che per quasi un mese è rimasto sulla Marzola sopra Trento, ha preso la via del Nord: dopo gli avvistamenti di orme a Ferragosto nelle pinete di Faedo, e quelle avvistate ieri mattina a Malga Ora (sopra Aldino, in Alto Adige), ora il plantigrado fuggito dal recinto del Casteller è sul filo delle due province, nella zona di Passo Lavazé.

La conferma questa mattina, per l'allarme di un apicoltore che ha avuto le arnie distrutte nella zona sotto il passo: sul posto ci sono in questo momento i Forestali della provincia di Bolzano, ma ovviamente se M49 era lì stanotte, oggi potrebbe essere già molto più a nord, forse nella zona del Latemar e di Pampeago-Obereggen.

Mentre si stanno eseguendo i rilievi (oltre alle impronte, anche ciuffi di pelo), in Alto Adige si alimenta il dibattito sulla strategia da tenere: mentre in Trentino pende su M49 una ordinanza firmata dal presidente Fugatti che autorizza i Forestali all'uso delle armi in caso di pericolo, in Alto Adige questa ordinanza non c'è ancora. Anche se ieri è stata sollecitata da parte delle organizzazioni rurali dei contadini e degli allevatori sudtirolesi, come dichiarato da Leo Tiefenthaler, presidente del Bauernbund, al Corriere dell'Alto Adige. Ma non è un iter facile: il presidente Kompatscher dovrebbe infatti avviare nuiovamente la trafila, chiedendo il parere all'Ispra, documentando la provata pericolosità (per ora in Alto Adige non ci sono però predazioni di animali al pascolo).