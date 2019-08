Si trova all'ospedale Santa Chiara di Trento in gravissime condizioni il turista rimasto vittima nella tarda mattinata di un incidente in val di Genova.

L'uomo, milanese, stava scendendo verso Carisolo in sella alla sua e-bike quando, nel tratto tra la cascata del Pedruc ed il rifugio Stella Alpina ha perso il controllo finendo rovinosamente a terra.

È stato subito soccorso da altri biker che stavno salendo e dopo averlo incrociato hanno subito udito il rumore dello schianto a terra, accorrendo per capire che cosa fosse successo.

Poi alcuni di loro si sono precipitati allo Stella Alpina in modo che i gestori potessero contattare il 112: nel punto dell'incidente, infatti, non c'è campo per i telefoni cellulari. Subito si è levato in volo l'elicottero dei vigili del fuoco permanenti di Trento che ha portato nella splendida laterale della val Rendena l'equipe medica e gli uomini del Soccorso alpino.

Il ciclista è stato poi trasferito a Trento, dove si trova ora in rianimazione.