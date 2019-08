Traffico, A22 sotto pressione

Come previsto, anche in questo fine settimana il traffico è critico lungo l’Autostrada del Brennero.



Dalle prime ore della mattina si segnalano code e rallentamenti in direzione nord tra Nogarole Rocca e Trento Sud e in direzione sud tra Bolzano Nord e Trento Sud.

Stessa situazione lungo le statali che attraversano le località turistiche di montagna.



L’A22 prevede anche per domani una giornata da bollino nero in entrambe le direzioni.



Gli orari critici sono dalle 6 del mattino alle 18.