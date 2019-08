Un bambino è stato investito questa mattina in valle di Fassa: il piccolo, di 9 anni, è rimasto coinvolto nell'incidente a Pera.

Stava attraversando sulle strisce in prossimità del piazzale di partenza della funivia Vajolet 1, quando è stato centrato da una Ford CMax condotta da una donna bergamasca.

Subito sono intervenuti i sanitari della Croce rossa e gli agenti della polizia locale della valle di Fassa: il bimbo ha attraversato forse non notando l'arrivo dell'auto o confidando di riuscire a giungere in tempo sull'altro lato. Vano il tentativo della donna di frenare.

Il piccolo, che non portava il casco, ha riportato escoriazioni e un trauma cranico: rimasto sempre cosciente, in condizioni non gravi, è stato trasferito all'ospedale di Cavalese.