Una donna di 79 anni è stata scippata martedì sera in via Dos Trento, vicino all'incrocio con via Brescia. La signora stava tornando a casa. Da una parte teneva la spesa, dall'altra teneva la borsetta, quando è stata avvicinata da dietro da un uomo che le ha strappato la borsetta per poi scavalcare il muretto e far perdere le sue tracce nella salita verso il bosco. La signora, che nonostante l'età è in forma ed arzilla, ha cercato inizialmente di inseguirlo ma è stato impossibile. Purtroppo nella borsa la donna aveva sia il portafoglio con dentro 150 euro, che il telefonino. Piuttosto spaventata la vittima ha quindi dovuto chiedere aiuto ad un passante e, insieme, hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta una pattuglia delle Volanti che ha raccolto il racconto della signora. Purtroppo la donna non è stata in grado di fornire molti particolari sullo scippatore, in quanto lo ha visto solo da dietro e non ha sentito nemmeno la sua voce.

Le forze dell'ordine si sono messe al lavoro cercando di acquisire le immagini delle telecamere presenti in zona per vedere se magari è stato immortalato qualche soggetto vestito come descritto dalla signora. Fortuntamente, nonostante lo strattone dato dallo scippatore per prendere la borsa, la signora non è caduta a terra e non ha riportato nessuna lesione. Per lei solo l'amarezza di vedersi portar via soldi e documenti. Nonostante le ricerche fino ad ora effettuate nella zona del Dos Trento la borsetta e il portafoglio non sono stati trovati. Ovviamente nessuno sperava di rinvenire i soldi, ma almeno i documenti la signora contava di recuperarli.