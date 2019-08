Non era solo un sacerdote. Era molto di più. Un uomo di Dio. Una persona che amava vivere in presa diretta la città. I suoi eventi. Era una persona che sapeva farsi volere bene da tutti, sia dai giovani che dai meno giovani. Senza differenze di età e nazionalità. La notizia della morte di don Celestino Tomasi è arrivata attraverso la pagina Facebook "Gli avvistamenti di don Celestino", creata proprio per segnalare i luoghi dove il prete era stato visto.

Don Celestino si è spento questa notte nella sua casa a Seregnano. "Questa pagina, inattiva ormai da qualche tempo - si legge su "Gli avvistamenti di don Celestino" - è nata per scherzo una sera e poi ha preso dimensioni inaspettate, rivelando come l'affetto per Don Celestino fosse condiviso da migliaia di persone in Trentino e in tutta Italia. Lo spirito però è stato sempre lo stesso, sin dall'inizio: un omaggio bonario e affettuoso a una persona speciale che ha tramutato in fatti, parole, immagini e registrazioni la propria missione pastorale. Grazie Don Celestino Tomasi, e continua ad essere il nostro piccolo ponte tra tante realtà.

I funerali si terranno nella Chiesa Parrocchiale di Seregnano sabato alle ore 14.30.