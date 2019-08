Cosa fate a Ferragosto? Se siete già organizzati, va bene così. Ma se ancora non avete deciso, questa è la guida «totale» di tutti gli eventi che vi offre il Trentino, fra stasera e domani. Per tutti i gusti.

Il METEO innanzitutto: sarà un Ferragosto fresco, ventilato, con caldo nelle ore centrali della giornata ma possibilità di temporali verso sera. Meteotrentino la spiega così: «Giovedì soleggiato al mattino con annuvolamenti e probabili rovesci e temporali sparsi al pomeriggio-sera, specie in montagna. Temperature stazionarie o in contenuta flessione. Venti deboli occidentali, in valle perlopiù a regime di brezza».

GLI EVENTI - Già oggi è spettacolo in alcune località trentine. Sul lago di CALDONAZZO alle 22 scatta il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio lungo le coste sud.

A FOLGARIA secondo appuntamento stagionale con la «Notte Bianca» piena di eventi per grandi e piccoli: oggi dalle 18 sarà un susseguirsi di spettacoli, animazione, musica live, degustazioni fino a tarda notte. Il tema di questo primo appuntamento sarà la Musica attraverso degli spettacoli veramente unici nel loro genere oltre che nelle dimensioni. Due grandi spettacoli inediti saranno il fiore all’occhiello: robot e led all’insegna dell’innovazione, cantanti e ballerini sospesi nel vuoto lasceranno tutti a bocca aperta. A rendere gustosa la serata la ricca offerta gastronomica nei ristoranti e nei locali del centro, oltre che negli stand disseminati lungo tutto il centro e i produttori locali. Special event “enjoy and win!” Birra Forst. Per chi arriva in auto si consiglia di parcheggiare nelle aree predisposte a Costa e a Fondo Grande servite da servizio navetta gratuito.

DOMANI A MALGA ZONTA «Dalla storia l’impegno Malga Zonta. Nel 75° anniversario dell’eccidio nazifascista», commemorazione e interventi di Carlo Ghezzi dell’Anpi.

A MADONNA DI CAMPIGLIO stasera il Gran ballo delle guide alpine, poi domani la Sagra dell’Assunta.

A MOENA stasera alle 21 via al Giro delle Notole, corsa o passeggiata non competitiva al chiaro di luna.

Il FERRAGOSTO

A RIVA DEL GARDA è allestita giovedì 15 e venerdì 16 agosto sotto i portici del municipio la tradizionale mostra collettiva di Ferragosto degli Amici dell’Arte, storica associazione nata il 21 giugno 1946 per volontà del maestro Luigi Pizzini, all’epoca già pittore affermato. La mostra è aperta alla visita dalle 9 alle 23, sono esposte circa sessanta opere eseguite da 25 pittori con diverse tecniche. Sempre a Riva in serata è di scena “Musica per strada” con via Padova e Porto san Nicolò chiuse al traffico.

ARCO. Giovedì 15 si può vivere l’alba ad Arco, con il concerto al sorgere del sole dei tradizionali corni delle Alpi. Nel prato della Lizza domattina all’alba nell’ambito della rassegna del «Castello delle meraviglie». L’inizio è alle ore 5.30 e vedrà protagonisti i tradizionali corni delle Alpi del Dolomiti Horn Ensemblee, e a seguire la colazione al nuovo bar del castello. Il concerto è gratuito, mentre la colazione costa 5 euro (fino a esaurimento, ma è possibile prenotare al numero 0464 583656, dalle 9 alle 12.30).

A TENNO per «Rustico Medioevo» al Borgo di Canale., a Ferragosto musiche e danze in ricordo di Leonardo Da Vinci del Gruppo La Rossignol. Alle 21,30.

A MOLVENO è tutto pronto per il grande spettacolo pirotecnico «Specchi delle stelle» di giovedì sera, con una grande novità: i fuochi d’artificio saranno sincronizzati con i testi e le musiche dedicate alla luna, di Andrea Bocelli. Lo spettacolo, volutamente chiamato «A te, luna», è stato ideato e organizzato dalla Molveno Holiday e dalla Sitm. E domani sera, per pura coincidenza, migliaia di spettatori potranno ammirare, in attesa dell’inizio dello spettacolo previsto attorno alle 21.30, la luna piena riflettersi nel lago. Gli organizzatori raccomandano alle persone che intendono assistere allo spettacolo «piromusicale» di raggiungere Molveno con largo anticipo sull’orario d’inizio per non provocare disagi e intasamenti al traffico. Per altro, la giornata di Ferragosto non si festeggia solo con i fuochi d’artificio e con le splendide fontane luminose sulle acque del lago: per l’intera giornata, fino a tarda sera, i vigili del Fuoco di Molveno animeranno le rive del lago, in località Pozze, con la «SuperFesta di Ferragosto», con intrattenimenti di vario genere, musica, ed un fornitissimo servizio bar e cucina.

A PINÉ l’inossidabile associazione “La Grenz de Miola” organizza anche quest’anno la festa patronale in onore di San Rocco nella zona antistante lo Stadio del Ghiaccio. Ecco il programma della manifestazione: a Ferragosto giovedì 15 alle 12 apertura della festa con cucina, bar, vaso della fortuna, piccolo Luna Park, giochi e animazione per grandi e piccoli e speciale “Festa del Canederlo”; alle 17 divertimento per grandi e piccoli con lo spettacolo di magia di Magico Camillo e alle 21 musica a 360° e ballo con Mauro e Catia.

Poi Venerdì 16: alle 10.30 S. Messa nella chiesa di S. Rocco e alle 12.00 apertura della festa con cucina, bar, vaso della fortuna, piccolo Luna Park, giochi e animazione per grandi e piccoli e “Festa del Tortel de Patate”. Alle 13.00 musica con Bruno e la sua fisarmonica. Alle 15.00 processione per le vie del centro di Miola con la statua di S. Rocco con partenza dalla chiesa di S. Rocco. Alle 16.30 allegria e divertimento con la musica tirolese del gruppo Die Esel’n; alle 21 serata con musica e ballo in compagnia delle fisarmoniche di Aldo e Max e alle 21.30 estrazione dei numeri vincenti della lotteria. Per tutta la durata della festa animazione per tutti, musica, ballo, vaso della fortuna, piccolo Luna Park e servizio bar e cucina. Info Tel. 0461 554167.

A VALDA per il festival «Contavalle», a Ferragosto lo spettacolo teatrale «E così tosto al mal giunse lo ‘mpiastro» della Bottega Buffa Circo Vagante di Trento e Teatremuseum di Vienna.

ARCO: Il Gruppo Ana in collaborazione con l’associazione Monte Velo invita la cittadinanza alla cerimonia commemorativa dedicata ai Caduti di tutte le guerre, che si svolge giovedì 15 agosto all’altare in località Monte Velo. Il ritrovo è sul posto a partire dalle 10.30, la cerimonia inizia alle 11. A partire dalle 12.30 il tradizionale pranzo con pasta all’amatriciana aperto a tutti all’ex Capanna dell’Alpino.

Nel LOMASO, da non perdere la Festa dell’Agricoltura - Palio dei sette comuni nelle frazioni di Vigo Lomaso e Dasindo. A Ferragosto l’occasione di conoscere il territorio mangiando: “La Magnacorta dei Pancelonghe del Lomas”, in programma giovedì alle 14.30 partendo dalla piazza di Dasindo, permette di assaggiare miele, yoghurt, carne salada, polenta, vino, frutta e dolcetti preparati dalle aziende del territorio, passeggiando da una frazione all’altra della piana lomasina. Poi si prosegue fino a domenica 18 agosto con la Gara di Sfalcio il pomeriggio di sabato 17 agosto, sui prati di Dasindo. E poi torna il Palio dei sette comuni: nei 500 metri di pista ricavata sui campi del Lomaso si sfideranno, in una gara a cronometro cavalli e comuni.

IN VALSUGANA Ferragosto intenso: A PERGINE la Superfesta di Ferragosto con tre palchi fin dal mattino dedicati a balera, musica rock e latino. La sera di Ferragosto due appuntamenti nelle due balere: alle 21 per i lliscio l’Orchestra Melita leone. Sempre alle 21, allo spazio eventi, una Vasco Rossi Tribute Band.

A BORGO il Gruppo Amici della Montagna di Olle organizza la tradizionale festa al bivacco Carlo Roat in Campivello. A PIEVE TESINO PIEVE Andrè Tribute Band in concerto alle 14.30 presso il campo sportivo. Alle 21 concerto della banda sociale di Pieve ed estrazione della lotteria alle 21 in piazza Vaon. Giovedì e venerdì nel piazzale comunale la tradizionale sagra de la Madonna de Agosto. A LEVICO Sagra dell’Assunta: fiaccolata alle 21 con partenza dalla chiesa del Redentore, arrivo alla chiesetta della Madonna del Pèzo. A RONCEGNO TERME da oggi a domenica 18 appuntamento con la Porck Fest presso il centro sportivo comunale.

A SAMONE la tradizionale festa di ferragosto oggi in paese, in programma anche la Mini 3T in mtb per ragazzi in località Laresoti.

A TELVE Festa alpina dalle 9 all’ex malga Baessa in Calamento: alle 10.30 la Messa nella chiesetta ed alle 12.30 il rancio alpino. In serata, alle 21, ballo liscio con Mirko.

A TON, Ferragosto per i bambini al castello: dalle ore 9 «In visita a corte» a Castel Thun. Caccia al tesoro per bambini e famiglie.

A CLES Ferragosto in musica: concerto «20 anni in musica» del Gruppo Bandistico Clesiano alle 21.30, al termine della processione dell’Assunta, in Piazza Municipio davanti al Palazzo Assessorile di Cles.

Si prosegue venerdì sera alle 21: andrà in scena l’ultima puntata del CantaCles 2019, manifestazione canora organizzata dal Consorzio Cles. Sul palco si esibiranno i 10 finalisti con la guida di Rossana Casale, ospite della serata, la quale canterà un medley. I conduttori saranno, come nelle precedenti tre serate, Luciano Brusinelli e Giovanni Balduzzi (Joba).

A DIMARO c’è la Festa a Boschetto: si festeggia il 15 agosto con giri in carrozza, laboratori per bambini, la sfilata di Sissi e Francesco Giuseppe. Ore 16.

A CLOZ c’è la sagra patronale: alle 10 la Messa, poi giochi per i bambini, canzoni e cibo per tutti in piazza.

GIUDICARIE. «Note d’Estate», la rassegna della Scuola musicale delle Giudicarie, propone giovedì alle 21 nella Chiesetta di S. Andrea di BREGUZZO il concerto della famosa pianista Anna Kravtchenko, che replica anche venerdì alle 21 all’Auditorium comunale di Carisolo.

STORO offre il Ferragosto storese dalle 14 al palazzetto Storo E20 il tradizionale «Ferragosto Storese» a «La Scontrada» con divertenti giochi di sfida tra le sei contrade del paese.

RONCONE: il paese è in festa. Dopo la messa delle 9.30 l’appuntamento è con un aperitivo in compagnia della Banda Sociale di Roncone. Nel pomeriggio, dalle 14.30 sfida fra associazioni a «Pallavolo special» nell’attesa di una cena a base di polenta carbonera.

A JAVRE’ a Ferragosto Sagra di paese con polenta carbonera, oggi, e intrattenimento musicale da parte della banda musicale e sfida tra le frazioni.

A BOCENAGO «Quattro passi fra vecchi mestieri e usanze», dalle 15 alle 19 in paese per la manifestazione «Vecchia Rendena... come eravamo». Alle 16 spazio alla parata della Banda di Caderzone mentre alle 16.30 balli con il Gruppo asburgico.

Ferragosto a CAMPIGLIO con la Festa patronale. Nel pomeriggio, dalle 16, largo ai festeggiamenti per la patrona con la «Festa di Santa Maria Assunta». Infine, dalle 18.30 processione con la Madonna del Fico con tutte le Associazioni di Madonna di Campiglio accompagnati dalla Tiroler Folk Band.

ROVERETO vivrà le sfide del Torneo di calcio splash a Lizzana: quattro giorni con 32 squadre maschili e 16 femminili. Organizza il Gsp (Gruppo spazio proposte) di Lizzana.

Sul Monte FINONCHIO Ferragosto in musica: per il ciclo «Rovereto state musica» alle 14.30 alla malga degli alpini sul Finonchio è proposto il concerto con la Volano Jazz Band.

MUSEI E CULTURA - A Riva del Garda resteranno aperte le fortificazioni del monte Brione e saranno visitabili in notturna gli spazi espositivi del MAG.

Aperti i castelli: al Buonconsiglio continua la mostra “Fili d’oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Oriente Occidente”.

TRENTO - Ferragosto al Museo anche al Museo Diocesano e Basilica di S. Vigilio. Apertura straordinaria per tutto il giorno. Al Muse apertura prolungata alle 19 da Feragosto fino a domenica.

A ROVERETO per il Mart consueti orari di apertura anche a Ferragosto. Il Museo della Guerra sarà regolarmente aperto ai visitatori con orario continuato dalle ore 10.00 alle 18.00. Identico orario anche nella giornata di venerdì 16 mentre sabato 17 e domenica 18 l’orario di chiusura è posticipato alle ore 19.00. Oltre alle collezioni permanenti dedicate all’Ottocento e alla Prima guerra mondiale, gli ospiti potranno visitare i torrioni del Castello con le armi medievali e di età moderna e le mostre La pelle del soldato. Uniformi, corazze, elmetti e maschere antigas dalla Prima guerra mondiale al Duemila e Sirio Galli. Taccuino grigioverde 1940-42, quest’ultima fotografica. Aperta anche la Sezione Artiglierie della Grande Guerra in piazza Podestà.

ARCO - Ad Arco, alle ore 10, Passeggiata nel centro con la storica dell’arte Marianna Raffaelli su «Arco medievale». Ad Arco è aperta anche la Galleria Segantini, via Segantini 9 dalle 10 alle 18 e dalle 20 alle 23 a ingresso gratuito, alle 21 visita guidata.

TERRAGNOLO al forte Pozzacchio, a Ferragosto visita guidata con Acr Il Forte ad ore 14 ed eventualmente ad ore 16, consigliata la prenotazione 345 1267009.

SAN MICHELE ALL’ADIGE - Il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele è aperto giovedì 15 agosto e nei giorni successivi del ponte di ferragosto.

L’occasione è propizia per visitare il ricco percorso espositivo del Museo, ma anche la mostra temporanea “Paolo Toschi. L’etnografo felice” che sancisce la donazione del Fondo Toschi alla Biblioteca del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, per un gentile atto di liberalità dei nipoti dello studioso. Il Fondo comprende più di cento tra monografie, estratti e riviste, a cui si aggiungono atri numerosi documenti, come immagini, fotografie e dattiloscritti, che vanno ad arricchire il ricco patrimonio della Biblioteca Šebesta.