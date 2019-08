Due elicotteri. di cui uno di Trentino Emergenza, sono stati chiamati in soccorso dal vicino Veneto per un piccolo aereo da turismo precipitato questa sera verso le 19.20 in fase d’atterraggio in una zona boschiva dell’Altopiano di Asiago.

Il pilota e un’altra persona che si trovava a bordo sono rimasti feriti. L’incidente è avvenuto in località Gastagh, ai confine tra i comuni di Asiago e Gallio.

In base a una prima ricostruzione il velivolo, impegnato nella fase di atterraggio all’aeroporto “Romeo Sartori” di Asiago, sarebbe arrivato lungo e nel tentativo di riprendere quota sarebbe poi caduto, finendo nel bosco, a nord rispetto al campo di aviazione.

Sul luogo dell’incidente è giunta in brevissimo tempo un’ambulanza del Suem 118: poi però è stato richiesto l’intervento dell'elicottero trentino oltre a quello veneto, a bordo dei quali i due feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Vicenza e Trento.

Sul posto anche due mezzi dei vigili del fuoco, i carabinieri e i volontari del soccorso alpino.