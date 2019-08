Costa caro ad un rumeno di 42 anni il furto di quattro bottiglie di alcolici messo a segno, in due giorni distinti, in una famiglia cooperativa delle Giudicarie.



Processato, l’uomo è stato condannato dal Tribunale di Trento ad un anno di reclusione e al pagamento di 120 euro di multa.

L’imputato, a quanto pare appassionato di alcolici, uomo era accusato di avere sottratto dagli scaffali del negozio quattro bottiglie. Il primo furto era stato messo a segno il 22 marzo 2017: il rumeno in questo caso aveva preso, senza pagarle, due bottiglie di Jack Daniel’s.



Un’azione che aveva ripetuto un paio di giorni dopo, il 24 marzo, quando si era ripresentato nel punto vendita di una piccola famiglia cooperativa e ne era uscito con due distillati di mirtillo. In entrambi i casi l’uomo, dopo avere afferrtato le bottiglie in modo repentino, le aveva nascoste.



Convinto evidentemente di averla fatta franca, dopo il primo furto ci aveva riprovato. Ma il doppio furto non è rimasto impunito e le forze dell’ordine sono risalite al presunto autore del furto. Finito a processo, il rumeno è stato condannato a un anno per furto aggravato.